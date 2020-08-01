Богота, , 04:42 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки скончались 295 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба колумбийского министерства здравоохранения и социальной защиты.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило 10 тысяч и достигло 10 105 человек. Также за минувшие сутки в Колумбии выявили 9 488 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 3717 были выявлены в столице страны Боготе.

Всего с начала пандемии в Колумбии подтвердили 295 508 случаев заражения новым коронавирусом. Уже 154 387 пациентов выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений страны.

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