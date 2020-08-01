Хельсинки, , 06:28 — REGNUM В Финляндии с 1 августа снимается запрет на проведение мероприятий с участием более 500 человек и отменяется рекомендация для работодателей о переводе сотрудников на удаленную работу, введённые в марте из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.

В заявлении отмечается, что общественные мероприятия, а также встречи, в которых участвуют более чем 500 человек, «могут проводиться внутри помещений и на прилегающей территории на улице при условии, что они организованы с соблюдением рекомендаций о предотвращении распространения коронавируса».

Напомним, запрет собираться группами более 10 человек сохранялся в Финляндии до конца мая, в июне разрешённое число увеличили до 50 человек, а в июле — до 500.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе до 25 августа 2020 года.

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