Токио, , 04:26 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1578 человек, сообщает агентство Kyodo.

Агентство отмечает, что уже третий день подряд наблюдается рекордный рост числа зараженных SARS-Cov-2 на территории Японии. В частности, 30 июля в стране было подтверждено 1305 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на японской территории превысило 37 тысяч. В эту статистику также входят зараженных с борта пассажирского лайнера Diamond Princess. С начала пандемии в Японии скончались 1026 пациентов от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии отказались вновь вводить режим чрезвычайной ситуации в стране из-за ситуации с COVID-19.

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