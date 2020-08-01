Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Подозреваемым во взломе 15 июля аккаунтов в Twitter двум гражданам США и одному жителю Великобритании в США предъявлено обвинение. Об этом 31 июля говорится в заявлении федеральной прокуратуры Северного округа штата Калифорния и окружной прокуратуры Флориды.

По информации прокуратуры в Калифорнии, обвинения предъявлены 19-летнему жителю Великобритании Мэйсону Шеппарду, вступившему в сговор с 22-летним жителем Флориды Ниме Фазели. Обвиняемые в получении доступа к компьютерным системам взяты под стражу.

По информации окружной прокуратуры во Флориде, третьим задержанным является 17-летний Грэм Айвэн Кларк, которому также предъявлены обвинения по 30 пунктам, включая мошенничество, кражу личных данных и совершение хакерских атак.

Окружной прокурор Флориды Эндрю Уоррен именно Кларка назвал «главным организатором» взлома аккаунтов Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 15 на 16 июля в социальной сети Twitter были взломаны аккаунты многих известных деятелей культуры, политики и бизнеса США. В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента Барака Обамы, бывшего вице-президента Джозефа Байдена, предпринимателя Илона Маска и другие. По информации газеты The New York Times, взлом учётных записей на Twitter организовали хакеры из Великобритании и США.

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