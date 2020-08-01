Бразилиа, , 03:52 — REGNUM Все жители Бразилии рано или поздно переболеют коронавирусной инфекцией, заявил президент страны Жаир Болсонару в ходе встречи со своими сторонниками в городе Баже.

«Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь», — заявил он.

Болсонару также показал своим сторонникам коробку с препаратом гидроксихлорохин, якобы благодаря которому он выздоровел от COVID-19. Он выразил сожаление, что от коронавирусной инфекции умирают люди, однако отнесся к этому как к чему-то неизбежному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он сообщил, что уже переболел коронавирусной инфекцией, однако у него выявлена некая «грибковая инфекция» в легких.

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