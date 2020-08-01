Тегеран, , 09:46 — REGNUM 31 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 197 человек умерли по стране от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Пресс-секретарь заявила, что с учетом 197 новых смертей общее число погибших возросло до 16 766 человек. «За последние 24 часа обнаружено около 2674 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1523 человека были госпитализированы», — отметила она.

По словам Лари, в общей сложности 304 204 иранца были подвержены заражению смертельным вирусом, причем около 263 519 из них были вылечены или выписаны из больниц. «Около 4022 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.