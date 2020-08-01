Бразилиа, , 03:06 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1 212 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 92 475. Также за минувшие сутки на бразильской территории было выявлено 52 383 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в Бразилии с начала пандемии подтвердили 2 662 485 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга бразильского президента Жаира Болсонару заразилась коронавирусом нового типа. При этом сам президент Бразилии уже выздоровел, однако пожаловался на наличие некой «грибковой инфекции» в легких.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бразилии рассказал о самочувствии после COVID-19