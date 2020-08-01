Красноярск, , 02:25 — REGNUM В субботу, 1 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:15 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 1 на 2 августа ожидается до +12 °C.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, порывы до 11 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 августа, в Красноярске до +24 °C днём и до +14 °C ночью. Кратковременный дождь.

В понедельник, 3 августа, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 1 августа в Туруханском, центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.

1, 2 августа, из-за ожидаемых обильных осадков, на реках центральных, южных районов Красноярского края и Тувы, возможны резкие подъёмы уровней воды, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности.