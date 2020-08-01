Москва, , 02:01 — REGNUM Самолёт авиакомпании Turkish Airlines стал первым, приземлившимся в России после возобновления международного авиасообщения. Борт прибыл в московский аэропорт Внуково 1 августа в 01:03, следует из информации на сайте аэропорта.

Как ранее сообщали в Росавиации, рейсом Стамбул — Москва в Россию должны прибыть около 50 пассажиров.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с рядом стран, в частности с Великобританией, Танзанией, Турцией. Ограничения на перелёты были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавируса.

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