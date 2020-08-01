Москва, , 01:46 — REGNUM Предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей поручил представить Министерству просвещения России совместно с Минтрудом, Минфином, Общероссийским профсоюзом образования премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе российского правительства.

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«Представить предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогических работников с учётом формирования базовой ставки заработной платы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о норме часов педагогической работы за ставку заработной платы. Кроме того, министерствам поручено представить предложения в части формирования показателей в системе образования, предусмотренных майскими указами президента 2012 года. Срок исполнения поручения — до 1 ноября 2020 года.

Ранее Мишустин заявлял, что согласен с необходимостью уходить от системы «средней зарплаты» в здравоохранении и образовании.

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