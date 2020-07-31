Москва, , 23:27 — REGNUM Четыре станции Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты в период с 1 по 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В течение трёх дней будут закрыты станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Станция «Саларьево» будет работать как конечная Сокольнической линии, а для проезда до станции «Коммунарка» пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами маршрута «КМ», либо регулярными маршрутами наземного городского транспорта.

Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщали, что станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» будут работать по особому графику до 20 августа в связи с проведением работ по устройству на данном участке современного бесстыкового пути.