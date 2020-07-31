Сухум, , 22:17 — REGNUM Абхазия одновременно с Россией снимет ограничения на пересечение совместной границы, введённые в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила 31 июля пресс-секретарь президента республики Марианна Квициния.

Никанор Чернецов. Крепость Гагры в Абхазии. 1837

При этом она уточнила, что принципиальное решение об открытии российско-абхазской границы принято, однако стороны ещё продолжают прорабатывать детали и условия его реализации.

Напомним, ранее сегодня по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой было объявлено, что Россия с 1 августа открывает государственную границу с Абхазией.

Между тем президент Абхазии Аслан Бжания на текущей неделе подписал постановление о продлении ограничений на въезд иностранных граждан через российскую границу до 4 августа.

Согласно последним официальным данным, в Абхазии выявлено 84 случая заражения коронавирусом за весь период с начала эпидемии, три пациента с COVID-19 скончались.

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