Санкт-Петербург, , 21:55 — REGNUM Жене рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) официально предъявлено обвинение в убийстве мужа, тело которого женщина расчленила. Как полагает следствие, Марина Кохал «в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений» убила своего мужа «неустановленным следствием способом».

Напомним, фрагменты тела рэпера, 1989 года рождения, были обнаружены вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту. Была задержана его жена, 1984 года рождения, которая заявила, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она решила скрыть столь бесславный конец исполнителя, расчленив тело и объявив супруга без вести пропавшим.

Однако следствие не поверило в эту версию и полагает, что женщина расчленила тело с целью сокрытия следов убийства, которое она совершила, и собиралась уничтожить останки.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили 31 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Добавим, по данным СМИ, женщина не только расчленила тело супруга, но также срезала подушечки его пальцев, чтобы максимально затруднить идентификацию останков.