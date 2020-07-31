Буэнос-Айрес, 31 июля 2020, 21:34 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес продлил ограничения, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса, 31 июля сообщает агентство Associated Press.
Фернандес заявил на пресс-конференции, что ограничения продлеваются до 16 августа из-за всплеска заболеваемости COVID-19.
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