Буэнос-Айрес, , 21:34 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес продлил ограничения, введенные в стране из-за эпидемии коронавируса, 31 июля сообщает агентство Associated Press.

Альберто Фернандес Todo Noticias

Фернандес заявил на пресс-конференции, что ограничения продлеваются до 16 августа из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

«Большая проблема, с которой мы столкнулись за последние 15 дней, заключается в том, что мы расслабились» , — заявил Фернандес.

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