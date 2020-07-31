Москва, , 21:31 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 31 июля выявлено 1099 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1099 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Десять из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 90 военнослужащих, общая численность выздоровевших увеличилась до 8970 человек.

Данных о приросте выявленных инфицированных Минобороны в своих информационных бюллетенях не приводит.