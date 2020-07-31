Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 292 527 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 17 106 007 человек. Такие данные представила 31 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 6812 пациентов с COVID-19. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 668 910.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 253 793 новых случаях заражения коронавирусом и 5999 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.