Село Чесма, Челябинская область, , 20:11 — REGNUM Житель Оренбургской области получил срок в Челябинской области за ДТП, в котором погибли два человека. Приговор вынес Чесменский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

35-летний гражданин устроил аварию рано утром 30 сентября 2019 года. По данным следствия, в машине ГАЗ 32 213 он вёз пятерых пассажиров и столкнулся с автомашиной «Хино Ренжер». Один пассажир погиб на месте, а второй скончался позднее в больнице.

Суд назначил водителю 2 года 3 месяца в колонии-поселении. Также одному из потерпевших он заплатит моральный ущерб — 500 тыс. рублей.