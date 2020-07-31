Челябинск, , 20:00 — REGNUM В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по делу бывшего лесничего «Красноармейского лесничества». Ему вменяют превышение полномочий и получение взятки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году он получил 55 тыс. рублей от одного из бизнесменов. Взамен от него ожидали незаконного предоставления лесосеки для заготовки древесины.

В результате таких действий лесной фонд понёс ущерб на сумму почти 815 тыс. рублей. Теперь дело будет рассматривать Красноармейский районный суд.