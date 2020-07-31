Москва, , 19:42 — REGNUM В Москве начали выпускать «дезинфекционные рамки». Об этом 31 июля сообщил Telegram-канал комплекса экономической политики столицы.

Производство открылось в ОЭЗ «Технополис «Москва». Первую выпущенную рамку установили на проходной технополиса. Отмечается, что преодоление устройства занимает всего шесть секунд.

Рамка оснащена камерой распознавания лиц, которая «узнаёт» посетителя и проверяет его по базе данных. В это время термодатчики измеряют температуру, и если она в порядке, открывается турникет.

Проходит ли посетитель непосредственно дезинфекцию, не уточняется. Новую систему разработали во время пандемии коронавируса.