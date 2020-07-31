Челябинск, , 19:38 — REGNUM В Челябинске рабочие нанесли пешеходную дорожную разметку поверх щебёнки. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

По данным паблика «Челябинский урбанист», это произошло на Троицком тракте. При этом «зебра» по щебню упирается в забор.

Как пишет Накануне.Ru, в мэрии уже прокомментировали произошедшее. Оказалось, что в этом месте планируется создать тротуар, а пока было решено отсыпать место здесь щебнем и огородить. При этом разметку рабочие нанесли без указания заказчика. Эту работу город оплачивать не будет.