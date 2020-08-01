Скопье, , 00:10 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 29 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1377 человек было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 534 пациента были признаны излечившимися. Это позитивный рекорд для страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

С начала эпидемии в стране было выявлено 10 754 случая заражения, 486 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Шесть пациентов умерли 31 июля. 6554 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3714 пациентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. На помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

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