Екатеринбург, , 18:43 — REGNUM Ряд частных лабораторий, которые делают анализы на COVID-19, могут подвергнуться штрафам. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, организациям можно предъявить претензии по эффективности использования средств, выделенных в рамках системы медицинского страхования.

«Установлены сроки, в эти сроки анализы должны быть сделаны», — уточнил вице-губернатор.

Креков добавил, что некоторым лабораториям могут угрожать штрафные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 20 582 случая заражения коронавирусом.

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