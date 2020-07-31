Екатеринбург, 31 июля 2020, 18:43 — REGNUM Ряд частных лабораторий, которые делают анализы на COVID-19, могут подвергнуться штрафам. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
По словам чиновника, организациям можно предъявить претензии по эффективности использования средств, выделенных в рамках системы медицинского страхования.
«Установлены сроки, в эти сроки анализы должны быть сделаны», — уточнил вице-губернатор.
Креков добавил, что некоторым лабораториям могут угрожать штрафные санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 20 582 случая заражения коронавирусом.
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