Рим, , 18:15 — REGNUM Наивысший, «красный» уровень погодной опасности объявлен в 14 городах Италии в связи с прогнозируемой высокой температурой воздуха. Об этом сообщило 31 июля министерство здравоохранения страны.

Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую субботу, 1 августа, в целом ряде крупных городов Италии, включая Рим, Турин, Флоренцию, Верону, Болонью и другие, столбики термометров могут подняться до +40 °C.

Как сообщается, столь жаркая погода ожидается в связи с приближением к региону африканского антициклона. В конце июля аномальная жара установилась уже в нескольких европейских странах, в том числе во Франции, Испании, Греции.