Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Свердловские власти выделят на профилактику коронавируса более 40 млн рублей. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Специалисты лаборатории в защитных костюмах Алексей Колчин © ИА REGNUM

Людям из группы риска будут выдавать профилактические препараты, препятствующие распространению новой коронавирусной инфекции. В первую очередь лекарства будут выдавать лицам, которые чаще других контактируют с другими людьми, а также контактным с заражёнными.

«Это медицинские работники, работники УВД, предположим, волонтёры», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области освободилось более 50% коек для больных COVID-19.

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