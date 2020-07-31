Сочи, Краснодарский край, , 18:11 — REGNUM Собственников квартир дома в Сочи, построенного с нарушением требований, насильно выселяют. Речь идёт о ЖК «Шале» — застройщик при возведении нарушил требования об этажности — вместо согласованного трёхэтажного дома возвёл семиэтажный. Суд постановил снести дом, приставы готовятся исполнить решение суда.

Об очередном скандале с незаконным строительством сообщил 31 июля телеграм-канал Mash. По сообщению издания, жители отказываются покидать квартиры. Так, один из собственников повис на балконе дома и потребовал убрать технику от дома: для мужчины это жильё единственное, он его приобрёл у застройщика и зарегистрировал права собственности в Росреестре. Другую собственницу, как сообщается, увезли в полицию, чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Как отмечает ИА REGNUM, нарушение этажности — одно из самых распространённых нарушений при строительстве, которое регистрируется в Сочи. С начала 2020 года администрацией Сочи передано в суд более 80 исковых заявлений. 29 июля мэрия города-курорта сообщила о сносе шести незаконных строений, затем планируется снести ещё два, всего до конца года в Сочи обещают снести около 20 незаконно построенных объектов капитального строительства.