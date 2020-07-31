Белград, , 18:04 — REGNUM В Сербии за последние сутки около 9,5 тысячи человек были протестированы на коронавирус, у 339 из них результаты оказались положительными. Об этом сообщили 31 июля в кризисном штабе при правительстве республики.

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных за весь период с начала эпидемии в стране достигло 25 552 человек.

Сообщается также, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё восемь пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 573.

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