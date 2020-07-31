Симферополь, , 17:53 — REGNUM Розыск хозяев собаки, которая находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП в Белогорском районе Крыма, ведут местные жители.

«Собака с аварии, была в машине. Чья она, мы не знаем. Ее привезли в Белогорской райотдел полиции, а я забрала ее себе, пока ищу хозяев», — рассказала Интерфаксу одна из местных жительниц, добавив, что если хозяев не найдут, оставит собаку себе. Фото собаки разместили в социальных сетях, информацию о них распространяют волонтёры.

Как сообщало ИА REGNUM, в аварии с участием микроавтобуса в Белогорском районе Крыма погибли девять человек, девять получили ранения.