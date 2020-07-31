Волгоград, , 17:48 — REGNUM В Волгоградской области продолжается расследование фактов массового убийства советских граждан из числа мирного населения. Как сообщает пресс-служба СКР, уголовное дело по ст.357 УК РФ (геноцид) возбуждено по результатам тщательной процессуальной проверки, организованной региональным управлением СК России, по итогам изучения сохранившихся архивных документов, часть из которых до настоящего времени носит гриф секретности.

На протяжении трех недель велась кропотливая подготовительная работа, в первую очередь, по отысканию мест массового захоронения сталинградцев и беженцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков. Сотрудникам следственного управления удалось установить прямых очевидцев преступлений. Свидетельские показания не только подтвердили, но и дополнили исторические факты, сухо изложенные в официальных бумагах тех лет. В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала следователям, как, будучи подростком, жила на оккупированной территории, как своими глазами видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль, куда фашисты насильно сажали лиц еврейской национальности, которые, спасаясь от войны, незадолго до этого прибыли в село. Позднее тела расстрелянных женщин, стариков и детей местные жители обнаружили буквально в километре от соседнего села. Именно туда отправилась следственно-оперативная группа регионального отделения СКР, где в ходе производства осмотра места происшествия установлено место массового убийства. Останки тел тринадцати погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены. Даже визуальный их осмотр не оставляет у экспертов никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер, отмечают следователи. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения.

Следственное действие на окраине села Водино будет завершено, когда поднимут 43 беженца, в том числе 19 детей, сведения о которых содержатся в акте комиссии от 1942 года. По ним будут назначен ряд судебных экспертиз, а тем временем сотрудники регионального управления СК России совместно с поисковым отрядом приступят к раскопкам следующего известного на сегодняшний день места массового истребления мирного населения, совершенного на территории Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками в период с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.