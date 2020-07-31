Москва, , 17:42 — REGNUM Дорогомиловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей основателю сообщества «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Суд постановил продлить срок содержания под стражей на три месяца — до 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали в мае по делу о вымогательстве, совершённом группой лиц (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Также расследуются и другие уголовные дела.

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