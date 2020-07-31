Волгоград, 31 июля 2020, 17:44 — REGNUM Меру пресечения шести гражданам, задержанным по подозрению в экстремизме, избрал Центральный районный суд Волгограда. Их заключили под стражу, сообщили 31 июля в пресс-службе областного суда.
По версии следствия, мужчина организовал на территории Волгограда и области ячейку международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. К этой организации примкнули ещё пять человек, проживающие в регионе области.
Подозреваемых заключили под стражу сроком до 28 сентября 2020 года. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.
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