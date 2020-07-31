Сухиничи, Калужская область, , 17:43 — REGNUM В городе Сухиничи Калужской области завершили благоустроительные работы, запланированные на 2020 год, сообщили 31 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. Муниципалитет стал одним из первых в регионе, завершившим годовую программу.

В Сухиничах преобразились две общественные территории и восемь дворов Admoblkaluga.ru

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Сухиничах преобразились две общественные территории и восемь дворов, на данные работы было выделено порядка 10,3 млн рублей. Всего за три года в Сухиничах обновили 54 дворовые территории и пять общественных пространств.

«Считаю важным, что при реализации программы благоустройства повсеместно уделяется первостепенное значение именно детским сооружениям. В Сухиничах открылось замечательное место для активного отдыха подрастающего поколения», — сказал министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков.

В 2020 году в Калужской области будет благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий. В настоящее время полностью завершены работы на 67 общественном пространстве и 77 дворах, или 57% от запланированного.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на городское благоустройство направят 425,5 млн рублей