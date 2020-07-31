Берлин, , 17:34 — REGNUM МИД Германии призвал граждан страны отказаться от туристических поездок в испанские регионы Каталония, Наварра и Арагон, 31 июля сообщает агентство Reuters.

Испанский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Институт Роберта Коха ранее включил три испанских региона в список мест с высокой степенью риска по COVID-19.

Туристы, возвращающиеся из Каталонии, Наварры и Арагона, должны будут провести 14 дней в карантине, либо представить отрицательный тест на коронавирус.

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