Челябинск, , 17:32 — REGNUM В Челябинске два подростка попались на попытке сбыть наркотики и применении насилия против полицейского. Об этом сообщает региональное управление СКР.

17-летний и 18-летний граждане были пойманы в Металлургическом районе днём 29 июля. У одного из них был свёрток с более 199 граммами синтетического нарковещества. При задержании 18-летний гражданин распылил в лицо сотруднику содержимое газового баллона, полицейский получил химический ожог глаз и шеи.

Оба подозреваемых арестованы. Идёт расследование.