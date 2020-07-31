Волгоград, , 17:29 — REGNUM На дезинфекцию закрыто детское отделение онкологического диспансера Волгограда. Пациентов перевели в обсерватор инфекционной больницы, сообщил 31 июля на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

«Переезд» произошёл после того, как у одного из пациентов диспансера подтвердился тест на коронавирус. За детьми, контактировавшими с заразившимся ребёнком, сейчас наблюдают и онкогематологи, и инфекционисты. Состояние пациентов не вызывает опасений.

Детское отделение уже закрывалось на карантин в мае 2020 года. Тогда коронавирус был подтверждён у одного из сотрудников медучреждения.