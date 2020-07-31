Белгород, , 17:15 — REGNUM Очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса, начнёт действовать с 3 августа в Белгородской области. Разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, откроются детские сады и аттракционы.

Соответствующее постановление 31 июля разместил на своей странице в социальной сети губернатор Евгений Савченко. С 3 августа при соблюдении всех санитарных требований разрешается проводить культурные и развлекательные мероприятия на открытом воздухе, начнут свою работу объекты массового отдыха, расположенные в курортах регионального и местного значения, предназначенные для лечения и оздоровления детей. Также могут проводиться физкультурные и спортивные мероприятия муниципального и регионального уровня, в том числ выполнение нормативов ГТО, но без привлечения зрителей.

Откроются детские сады, однако разрешена их загрузка до 50% от нормативов наполняемости. Возобновят работу детские игровые комнаты, развлекательные центры для взрослых и детей, аттракционы, досуговые заведения, которые предоставляют услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений.

Допускаются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, за исключением прохождения их гражданами старше 65лет.