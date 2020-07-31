Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Житель Новосибирска, который покорил самую высокую точку Санкт-Петербурга — 462-метровую башню «Лахта Центра» рассказал, что это ему удалось сделать со второй попытки. Об этом мужчина рассказал телеканалу «78».

«Лахта Центр» Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в 2019 году он предпринял первую попытку подъема, но тогда его задержали на самом подходе. Чтобы не попасться вновь, в 2020 году к восхождению мужчина готовился около двух месяцев.

«Скрупулезно собирал информацию, приходил туда, смотрел, когда и что делают», — пояснил руфер.

Он отметил, что во время подъема не испытывал никакого восторга или страха. Руфер признался, что в самом начале, когда он подошел к наружной лестнице башни, испытал страх, думал, что не сможет залезть и воспользуется страховкой.

«У меня большой опыт залазов. Я никогда не боялся приняться, но всегда немного боялся высоты. Возможно, страх высоты и сохранил мне жизнь, потому что не дает мне совершать глупости», — уточнил руфер.

Среди своих достижений мужчина также отмечает подъем на ТЭЦ-5 в Новосибирске.

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