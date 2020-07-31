31 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Гатчина, Ленинградская область, , 17:48 — REGNUM В Ленобласти разработали новый туристический маршрут — он пролегает по дворцово-парковому ансамблю Демидовых в Тайцах под Петербургом.

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Маршрут занимает 2,8 км по территории парка. Здесь обустроили дорожки, установили указатели и понтонный мост. В ближайшее время в парке появятся таблички с QR-кодами.

В этом году будет также открыта и вторая тропа — для конных и велосипедных экскурсий. Следующим этапом станет установка ограждения по периметру парка.

Готические ворота на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Готические ворота на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Горбатый мост на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Большая поляна на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Дворцово-парковый ансамбль Демидовых «Тайцы» — это объект культурного наследия, входит в список ЮНЕСКО. Уникальный памятник был создан в XVIII веке и долгое время был закрыт для посещения.

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тайцы так называются в честь подземных родников, которыми славится это место. Впервые они упоминаются в 1500 году под названием «Стаища». В XVII веке поселение отошло Швеции, а в начале XVIII века Петр I подарил эти земли адмиралу Головину. Среди владельцев этой территории были также Корф, Ганнибал, Нарышкин и Амосов.

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Демидов, один из богатейших людей своего времени, приобрел Тайцы 21 декабря 1772 года. Именно при нем здесь сформировался ансамбль из усадебного дома с парком и известными Демидовскими ключами и Таицким озером. Парк прославился районом пересечения 12 аллей и «Храмом Солнца». В основе планировки прослеживается философская концепция русской усадьбы эпохи Просвещения.

Яблони у Усадебного дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Горбатый мост на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Пруд на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

После смерти Александра Демидова имение отошло его сыну, который продолжил развитие парка. Но после смерти сына Демидова усадьба постепенно пришла в запустение. В 1897 году по указу Николая II усадьбу передали «Обществу русских врачей в Санкт-Петербурге», которое приспособило имение под медицинское учреждение.

Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Разрушенная веранда на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

В начале ХХ века, в годы Гражданской войны имение разграбили, а позже отдали часть парка под санаторий для туберкулезных больных. Он просуществовал до Великой Отечественной войны. В военные годы тут разместился немецкий госпиталь, а после 1945 года усадьба перешла в распоряжение КПСС. Позже тут вновь устроили санаторий, который закрылся в 1989 году. С 2011 года усадьба вообще никак не использовалась.

Усадебный дом на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Яблони у Усадебного дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на запустение, здесь сохранился сам усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, мелкие постройки и часть каменной ограды, а также Большая поляна, некоторое количество дубов, лиственниц и других двухсотлетних растений разных пород. В целом Тайцы сохранили свой исторический облик.

Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM Наездница на коне Дарья Драй © ИА REGNUM

Наездница на коне на Большой поляне на территории дворцово-паркового ансамбля Демидовых «Тайцы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Усадьбу Демидовых и Готические ворота сейчас готовят к реставрации: разрабатывают проект, к зиме здание укроют, чтобы законсервировать. По предварительной оценке, реставрация продлится 3−4 года. Затем усадьба будет приспособлена под общественное пространство.

Самовар Дарья Драй © ИА REGNUM Чашка чая Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующим этапом станет реконструкция зданий входной группы, где планируется разместить объекты инфраструктуры парка.