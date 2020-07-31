Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM В городской больнице Ревды (Свердловская область) не будут принимать беременных и рожениц. Приказ подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.

Решение принято из-за кадрового дефицита в больнице. Прекращён приём в акушерское и гинекологические отделения.

Пациенток будут отправлять в другие медучреждения Ревдинского и Дегтярского городских округов. Будут делаться исключения для нетранспортабельных пациенток (беременных, рожениц и женщин с гинекологическими заболеваниями).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в городской больнице Ревды произошла вспышка коронавируса. Согласно сообщениям местных СМИ, работники медучреждения жаловались на проблемы со средствами защиты.