Женева, Швейцария, , 17:00 — REGNUM Изменения поведения людей стали причиной новых вспышек коронавирусной эпидемии в Европе, заявила 31 июля официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

Люди в защитных масках в Италии (сс) Stefano Annovazzi Lodi

«Мы видим в европейском регионе всё больше стран, сталкивающихся с локальными вспышками и ростом случаев заражения. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, но мы уверены, что это стало следствием изменения поведения людей», — сказала Сара Тайлер.

При этом она отметила, что в таких условиях возрастает важность противодействия коронавирусной эпидемии каждым человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что видит признаки второй волны коронавирусной эпидемии в разных странах Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Орле сотрудникам Дома ребёнка вернули «ковидные» надбавки на 1,3 млн