Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM ПАО «ТГК-1» приступило к реализации проекта по реконструкции Автовской ТЭЦ — крупнейшего энергоисточника юго-западной части Санкт-Петербурга. Работы позволят увеличить электрическую и тепловую мощность паровых турбин второй очереди, повысить надежность энергоснабжения потребителей. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ТГК.

ТГК-1 приступила к реконструкции крупнейшей ТЭЦ на юго-западе Петербурга Пресс-служба ТГК-1

Реконструкция станции пройдет в три этапа. В настоящее время началась реализация первых двух этапов, которые предполагают техническое перевооружение двух турбоагрегатов Т-100 и Т-97 с увеличением электрической мощности до 120 МВт и до 116,4 МВт. Также будет построена оборотная система технического водоснабжения, что значительно повысит экологичность работы электростанции.

«Основной комплекс работ планируется завершить к 2025 году», — отметили в пресс-службе.

Третий этап предусматривает реконструкцию общестанционных систем, что необходимо, в частности, для обеспечения возможности теплоснабжения потребителей по «закрытой» схеме.

Отметим, Автовская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» была введена в эксплуатацию 26 декабря 1956 года. ТЭЦ обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов Санкт-Петербурга. В зоне теплоснабжения станции проживают более миллиона человек.

По установленной электрической мощности станция находится на пятом месте в системе ПАО «ТГК-1», по тепловой мощности — на третьем месте.