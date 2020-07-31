Курск, 31 июля 2020, 16:59 — REGNUM Пятилетнюю девочку самолётом санитарной авиации доставили из Курской областной клинической больницы в Москву. Там ей проведут сложную высокотехнологичную операцию, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Курской области.
Девочку в начале июня 2020 года сбила машина. С множественными тяжёлыми травмами её госпитализировали в реанимацию областной больницы. После того как состояние девочки стабилизировалось, врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Было решено транспортировать пациентку в Москву.
Девочке предстоит операция на позвоночнике.