Курск, , 16:59 — REGNUM Пятилетнюю девочку самолётом санитарной авиации доставили из Курской областной клинической больницы в Москву. Там ей проведут сложную высокотехнологичную операцию, сообщили 31 июля в пресс-службе администрации Курской области.

Девочку в начале июня 2020 года сбила машина. С множественными тяжёлыми травмами её госпитализировали в реанимацию областной больницы. После того как состояние девочки стабилизировалось, врачи провели телемедицинскую консультацию с коллегами из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Было решено транспортировать пациентку в Москву.

«Состояние девочки в настоящее время оценивается как тяжёлое, есть положительная динамика. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии пациентке проведут сложную высокотехнологичную операцию», — рассказал заместитель главного врача Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов.

Девочке предстоит операция на позвоночнике.