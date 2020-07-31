Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM Работа всех фонтанов в центре Санкт-Петербурга 2 августа будет приостановлена из-за празднования Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ). Смольный не хочет допустить массовых купаний и таким образом рассчитывает уберечь горожан от травм, а фонтаны от поломок. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В День ВДВ отключат все фонтаны в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 2 августа с 09:00 по 00:00 и 3 августа с 00:00 по 9:00 будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

«Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах», — прокомментировали в пресс-службе.

В «Водоканале» не исключают, что в случае массовых купаний в эти выходные дни может быть приостановлена работа и других фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга.

Отметим, по данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 августа в Санкт-Петербурге ожидается небольшой дождь и слабый ветер. Температура воздуха днем будет в районе +19…+21 градусов, в ночь на 3 августа +13… +15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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