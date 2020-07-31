Оренбург, , 16:56 — REGNUM В Оренбургской области коронавирусный режим продлен до 16 августа. Однако принято решение о ряде послаблений. Изменения внесены в губернаторский указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Детский сад Adm44.ru

Возобновляют работу детские сады. Они вправе открыться после рассмотрения Управлением Роспотребнадзора обращения дошкольной организации о готовности к работе с учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, в Оренбуржье с 1 апреля действует коронавирусный режим. Регион находится на первом его этапе. На территории Оренбургской области работают торговые комплексы, рынки. Теперь разрешена деятельность курорта, санаториев, детсадов, фитнес-центров.

Отметим, что в регионе ежедневно выявляют более 100 носителей SARS-CoV-2. С начала пандемии выявлено 6915 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5363 пациента. Скончались от последствий коронавирусной инфекции 47 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье возобновляет работу курорт «Солёные озёра»