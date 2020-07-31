Калуга, , 16:51 — REGNUM Экологическая тропа «Отрада» — озеро Боровое протяженностью семь километров для пеших и велосипедных прогулок открылась 31 июля в Березичском лесничестве национального парка «Угра». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

На маршруте можно познакомиться с растительным и животным миром хвойно-широколиственных и хвойных лесов, пойменных лугов правобережья реки Жиздры, узнать об охране и зимней подкормке животных. Любители как пеших, так и велосипедных прогулок разного возраста смогут полюбоваться озером-старицей Боровое. Тропа оборудована информационными стендами, местами отдыха и указателями.

«Сохранение уникального природного наследия, создание условий для изучения животных, растений и истории нашей Родины, а также для отдыха без ущерба окружающей среде — это далеко не полный перечень направлений, которые успешно здесь решаются. Во многом это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», — заявила на открытии экологической тропы министр природных ресурсов и экологии Калужской области Варвара Антюхина.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском национальном парке «Угра» появится экотуристский кластер