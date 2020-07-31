Орел, , 16:45 — REGNUM Перерасчёт заработной платы на сумму более 1,3 млн рублей сотрудникам орловского «Специализированного дома ребенка» произведён после вмешательства прокуратуры региона, сообщила ИА REGNUM 31 июля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

О проблемах с начислением выплат сотрудники дома ребёнка рассказали на встрече с прокурором области. Как установлено, после введения в доме ребенка предписанием регионального управления Роспотребнадзора режима ограничительных мероприятий на основании приказа департамента здравоохранения Орловской области в учреждении был введен круглосуточный режим работы, исходя из длительности рабочей смены 14 календарных дней. При этом дежурные смены были сформированы с нарушением положений Трудового кодекса Российской Федерации.

Заместитель прокурора области внес представление руководителю регионального департамента здравоохранения. В результате в коллективный трудовой договор учреждения были внесены изменения в части режима труда и отдыха, увеличен размер компенсационной выплаты за особые условия труда. Сотрудникам дома ребёнка доначислили выплату в размере более 1,3 млн рублей.

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