Соль-Илецк, Оренбургская область, , 16:43 — REGNUM В Оренбургской области внесены изменения в губернаторский указ, согласно которым возобновляют работу санатории, пансионаты, курорт «Соленые озера» в Соль-Илецке, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В регионе с 3 августа 2020 года разрешается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах, а также курорта «Соленые озера». При этом должны соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора.

Стоит отметить, в начале июля жители Соль-Илецка обращались к властям с просьбой открыть курорт местного значения, отметив, что в противном случае многие, кто связан с турбизнесом окажутся в катастрофической ситуации.

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