Салехард, , 16:42 — REGNUM В Салехарде робот помогает измерять температуру у посетителей местного МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

Арктикбот уже знаком посетителям. А в условиях пандемии коронавируса он освоил новые навыки: не только помогает найти ответы на вопросы и нужный отдел, но и измеряет температуру. Он произносит результат измерения, а также показывает его на экране. На всё уходит не более десяти секунд.

Добавим, получить в МФЦ нужную услугу можно лишь по предварительной записи и с соблюдением необходимых санитарных норм. А граждан в возрасте 65+ обслуживают по заявкам в выездном режиме.