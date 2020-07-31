Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM В Петербурге в ночь на пятницу, 31 июля, полностью открыли движение по Гореловскому путепроводу. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

К этому моменту старый путепровод давно исчерпал свой ресурс, в связи с чем было решено его реконструировать — полностью заменить конструкции.

«За 3 года построен новый, современный, надежный объект. Количество полос для движения увеличилось в 3 раза — с 2 до 6. Расширены подходы со стороны Красного Села. Это значительно улучшит транспортную ситуацию в Красносельском районе», — заявил губернатор Александр Беглов.

Гореловский путепровод начали обновлять еще в 2017 году. Сначала возвели сталежелезобетонный путепровода правого направления на три полосы и переключили движение на него. Затем полностью демонтировали существующий путепровода на две полосы и возвели на его месте трехполосный путепровод левого направления.

Проект обошелся почти в 1 млрд рублей. Ранее работы по реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов выполняло ЗАО «Пилон», но компания обанкротилась, и контракт был расторгнут в 2019 году. На момент расторжения степень готовности Гореловского путепровода составляла 60%, а Лиговского — только 8%.

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Работы по реконструкции трассы «Нарва» продолжаются. На очереди — Лиговский путепровод и открытие движения по новому участку Таллинского шоссе. Ожидается, что все работы завершатся в конце 2021 года. Чиновники рассчитывают, что это кардинально изменит транспортную ситуацию в Красном Селе.

«Мы наконец расширим «бутылочное горлышко» на выезде из города на федеральную трассу «Нарва» и освободим Красное Село от транзитного транспорта на Кингисепп и Усть-Лугу», — заметил Беглов.

Сейчас идут дорожные работы на проспекте Ленина и решаются имущественно-правовые вопросы по изъятию земельных участков.

Добавим, уже подписано соглашение о сотрудничестве при передаче в собственность Петербурга Цимбалинского путепровода. Его реконструкцию планирует провести в 2021—2023 годах. Город готовит проект планировки территории, РЖД разрабатывает проектную документацию.

Кроме того, уже готов проект соглашения с РЖД о сотрудничестве при капремонте трех автодорожных путепроводов: в Ломоносове, у Нефтяной дороги и у Запорожской улицы.

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