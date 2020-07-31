Нальчик, , 16:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии накрыли крупную партию алкогольного контрафакта. Его пытался перевезти в своем автомобиле житель Баксанского района, но был остановлен сотрудниками полиции и управления ФСБ на дороге Солдатская — Заречное, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Алкогольная продукция, загруженная в машину, не была промаркирована специальными акцизными марками. При этом наряду с готовой разлитой по бутылкам с этикетками российских и иностранных производителей продукцией, были обнаружены еще и пятилитровые емкости со спиртосодержащей жидкостью. По заключениям экспертов, весь товар не соответствовал нормам ГОСТ.

В общей сложности было изъято свыше 3,5 тыс. литров алкогольной продукции, в том числе более 1000 бутылок водки, ликера и коньяка известных брендов и почти 600 пятилитровок с алкогольсодержащей жидкостью на общую сумму свыше 400 тыс. рублей. По данному факту в отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции.