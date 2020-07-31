Симферополь, , 16:27 — REGNUM Причиной ДТП подобных аварии, случившейся утром 31 июля в Крыму, являются ослабление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками и халатность руководства. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Следственный комитет на месте аварии (с) Следственный комитет РФ

«Как уже говорилось, причина подобных ДТП — системное ослабление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками и халатность, а зачастую и жадность руководства недобросовестных перевозчиков. Контролирующие органы нередко саботируют свои обязанности либо выполняют их ненадлежащим образом. Больше проверяют добропорядочных и честных перевозчиков, мучают их излишними проверками и требованиями. А с нелегалов и недобросовестных зачастую получают деньги и их не трогают», — сказал Цветков.

По его словам, как итог — огромное количество нелегальных и некачественных перевозчиков, «которых волнует только полученная прибыль, и ради нее они готовы экономить на безопасности пассажиров»: «Им дешевле откупиться, чем вкладывать деньги в качество и безопасность. Такая экономия приводит к тому, что перевозка людей осуществляется на транспортных средствах, не соответствующих никаким нормам эксплуатации, а в отношении водителей не соблюдаются нормы Трудового кодекса РФ, они работают буквально без сна и отдыха, и потом гибнут в таких вот страшных авариях».

Цветков считает, что на рейсовых автобусах нужно установить чёрные ящики, как в самолётах, чтобы при необходимости специалисты могли точно узнать причины ДТП и соблюдение всех требований.

Специалист полагает, что эта проблема решаема, «если ее решать, а не сидеть сложа руки, прикрываясь мнимым отсутствием возможностей и полномочий»: Навести порядок с пассажирскими перевозками можно максимум за полгода, и ресурсов у контролирующих органов для этого более чем достаточно