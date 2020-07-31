Симферополь, 31 июля 2020, 16:27 — REGNUM Причиной ДТП подобных аварии, случившейся утром 31 июля в Крыму, являются ослабление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками и халатность руководства. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Следственный комитет на месте аварии
Следственный комитет на месте аварии
(с) Следственный комитет РФ

«Как уже говорилось, причина подобных ДТП — системное ослабление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками и халатность, а зачастую и жадность руководства недобросовестных перевозчиков. Контролирующие органы нередко саботируют свои обязанности либо выполняют их ненадлежащим образом. Больше проверяют добропорядочных и честных перевозчиков, мучают их излишними проверками и требованиями. А с нелегалов и недобросовестных зачастую получают деньги и их не трогают», — сказал Цветков.

По его словам, как итог — огромное количество нелегальных и некачественных перевозчиков, «которых волнует только полученная прибыль, и ради нее они готовы экономить на безопасности пассажиров»: «Им дешевле откупиться, чем вкладывать деньги в качество и безопасность. Такая экономия приводит к тому, что перевозка людей осуществляется на транспортных средствах, не соответствующих никаким нормам эксплуатации, а в отношении водителей не соблюдаются нормы Трудового кодекса РФ, они работают буквально без сна и отдыха, и потом гибнут в таких вот страшных авариях».

Цветков считает, что на рейсовых автобусах нужно установить чёрные ящики, как в самолётах, чтобы при необходимости специалисты могли точно узнать причины ДТП и соблюдение всех требований.

Специалист полагает, что эта проблема решаема, «если ее решать, а не сидеть сложа руки, прикрываясь мнимым отсутствием возможностей и полномочий»: Навести порядок с пассажирскими перевозками можно максимум за полгода, и ресурсов у контролирующих органов для этого более чем достаточно